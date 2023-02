Aus den Stadtteilen Wie es jetzt im „Rund“ weitergehen soll

Inzwischen im fünften Jahr bietet eine Kooperationsgemeinschaft im „Rund“ einen Treff für Grafenberg, in dem Bürger eine Plattform zum Austausch, für Beratung und Integration, für kulturelle und gesellschaftliche Tätigkeiten, manchmal aber auch einfach nur zum Entspannen oder Lesen vorfinden. Die Graf-Recke-Stiftung, das nahe DRK-Zentrum, beide Kirchen und der Grafenberger Bürgerverein haben dabei immer auch selbst Geld für Nebenkosten, Personal und Reinigung zur Verfügung gestellt, das Ladenlokal in dem alten Rheinbahn-Pavillon am Staufenplatz hingegen hat die Stadt den Partnern bislang mietfrei zur Verfügung gestellt. Damit ist nun aber bald Schluss, ab September will die Stadt Geld sehen.