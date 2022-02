Nach „Ylenia“ kommt „Zeynep“ : Orkantief erreicht Düsseldorf Freitagnachmittag

Wolken ziehen über die Fleher Brücke und den Rheinturm. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Nach dem Sturm ist vor dem Sturm. Die Unwetterlage bietet nur eine kurze Verschnaufpause, bereits am Freitagnachmittag wird mit „Zeynep“ das nächste Orkantief auch in Düsseldorf erwartet. Der Krisenstab der Stadt bleibt weiter in Bereitschaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die beiden Sturmtiefs „Xandra“ und „Ylenia“ haben am Donnerstag im Düsseldorfer Stadtgebiet für einige Einsätze der Feuerwehr gesorgt. 42 Mal mussten die Einsatzkräfte bis zum Abend wetterbedingte ausrücken. In den meisten Fällen waren Äste abgebrochen und Bäume umgekippt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen sagte, seien in der Nacht keine weiteren Sturm-Einsätze dazu gekommen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt über das gesamte Wochenende weiter vor Sturm und starken Regenfällen. Ein weiterer Höhepunkt des Sturmgeschehens wird im Laufe des Freitags erwartet. Dabei soll es bereits am Freitagmittag bei für die Jahreszeit milden Temperaturen einzelne schwere Sturmböen geben. „Dann nimmt das im Nachmittag von Westen rasch und deutlich weiter zu“, sagte eine DWD-Meteorologin.

„Der Krisenstab der Stadt Düsseldorf bleibt daher in den kommenden Tagen weiter in Bereitschaft und kann jederzeit dynamisch auf Warnungen und das aktuelle Geschehen reagieren“, sagte ein Sprecher der Stadt. Bürgern werde weiterhin empfohlen, das Haus nicht unnötigerweise zu verlassen sowie den Aufenthalt in Wäldern, Parks oder in der Nähe von Bäumen zu meiden.

Patenschaften für Hochs und Tiefs „Xandra“, „Ylenia“ und „Zeynep“ heißen die drei Tiefdruckgebiete, die zum Teil mit Sturmstärke hintereinander über Deutschland ziehen. Vergeben werden die Namen für Hoch- und Tiefdruckgebiete vom Verein Berliner Wetterkarte zusammen mit dem Institut für Meteorologie der Freien Universität Berlin (FU) im Rahmen der Aktion Wetterpate.

Für die Auswahl der Namen kann sich jeder bewerben. Ein Hoch kostet 360 Euro, ein Tief 240 Euro. Hochdruckgebiete haben eine deutlich längere Lebensdauer und bleiben daher länger auf den Wetterkarten sichtbar, heißt es zur Begründung. Im Jahr werden etwa 50 Hochs und 130 Tiefs getauft. In geraden Jahren bekommen die Tiefs weibliche, in ungeraden Jahren männliche Namen.

Der Sturm „Ylenia“ war von einer Frau mit diesem Vornamen getauft worden, wie auf der Internetseite des Vereins zu sehen ist. „Xandra“ hatte eine Sandra getauft und „Zeynep“ ein Julius K. Danach folgen demnächst die Tiefdruckgebiete „Antonia“, „Bibi“ und „Claudia“. Für das Jahr 2022 sind bereits alle Patenschaften vergeben. Namen für 2023 können ab dem 7. September um 2022 um 0:00 Uhr beantragt werden.

(csr)