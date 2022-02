Nach „Ylenia“ kommt „Zeynep“ : Orkantief erreicht Düsseldorf Freitagnachmittag

Sturmwolken ziehen am Donnerstag über die Düsseldorfer Altstadt. Foto: Christoph Schroeter

Update Düsseldorf Nach dem Sturm ist vor dem Sturm. Die Unwetterlage bietet nur eine kurze Verschnaufpause, bereits am Freitagnachmittag wird mit „Zeynep“ das nächste Orkantief auch in Düsseldorf erwartet. Der Krisenstab der Stadt bleibt in Bereitschaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Deutsche Wetterdienst hat für Düsseldorf mehrere amtliche Unwetterwarnungen für Freitag herausgegeben: Von 14 bis 20 Uhr drohen orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 90 und 110 Kilometern pro Stunde, in Schauernähe oder exponierten Lagen muss mit orkanartigen Böen bis 120 km/h gerechnet werden. Noch bis 16 Uhr besteht eine Warnung vor Sturmböen, von 20 Uhr bis 1 Uhr am Samstagmorgen wird vor schweren Sturmböen gewarnt.

Die Feuerwehr Düsseldorf rät, sich ab dem frühen Freitagnachmittag nach Möglichkeit nicht mehr im Freien aufzuhalten, da es zu herabstürzenden Ästen oder Dachziegeln kommen könnte. Fenster sollten geschlossen, Gegenstände auf Balkonen und Terrassen befestigt werden.

„Der Krisenstab der Stadt Düsseldorf bleibt daher in den kommenden Tagen weiter in Bereitschaft und kann jederzeit dynamisch auf Warnungen und das aktuelle Geschehen reagieren“, sagte ein Sprecher der Stadt.

Die Forstverwaltung warnt davor, während und nach dem Sturm die Wälder im Stadtgebiet zu betreten. Durch die lange Regenperiode der letzten Wochen könnten Waldböden aufgeweicht sein. Wurzeln hätten daher weniger Halt im Boden und Bäume könnten im Sturm schnell umfallen, zudem sei mit herabfallenden Ästen zu rechnen.

Der Aufenthalt in Parks, auf Spiel- und Bolzplätzen solle das gesamte Wochenende gemieden werden, da auch hier die Gefahr herabfallender Äste bestehe, sagte der Stadtsprecher. Der Wildpark bleibe bis einschließlich Sonntag geschlossen. Auch die Friedhöfe in der Landeshauptstadt würden ab Freitagmittag nach Abschluss der Bestattungen bis einschließlich Sonntag geschlossen. Das gelte ebenso für die Freizeitanlagen Heerdt und Ulenbergstraße.

Die beiden Sturmtiefs „Xandra“ und „Ylenia“ haben am Donnerstag im Düsseldorfer Stadtgebiet für einige Einsätze der Feuerwehr gesorgt. 42 Mal mussten die Einsatzkräfte bis zum Abend wetterbedingt ausrücken. In den meisten Fällen waren Äste abgebrochen und Bäume umgekippt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen sagte, seien in der Nacht keine weiteren Sturm-Einsätze dazu gekommen.

Patenschaften für Hochs und Tiefs „Xandra“, „Ylenia“ und „Zeynep“ heißen die drei Tiefdruckgebiete, die zum Teil mit Sturmstärke hintereinander über Deutschland ziehen. Vergeben werden die Namen für Hoch- und Tiefdruckgebiete vom Verein Berliner Wetterkarte zusammen mit dem Institut für Meteorologie der Freien Universität Berlin (FU) im Rahmen der Aktion Wetterpate.

Für die Auswahl der Namen kann sich jeder bewerben. Ein Hoch kostet 360 Euro, ein Tief 240 Euro. Hochdruckgebiete haben eine deutlich längere Lebensdauer und bleiben daher länger auf den Wetterkarten sichtbar, heißt es zur Begründung. Im Jahr werden etwa 50 Hochs und 130 Tiefs getauft. In geraden Jahren bekommen die Tiefs weibliche, in ungeraden Jahren männliche Namen.

Der Sturm „Ylenia“ war von einer Frau mit diesem Vornamen getauft worden, wie auf der Internetseite des Vereins zu sehen ist. „Xandra“ hatte eine Sandra getauft und „Zeynep“ ein Julius K. Danach folgen demnächst die Tiefdruckgebiete „Antonia“, „Bibi“ und „Claudia“. Für das Jahr 2022 sind bereits alle Patenschaften vergeben. Namen für 2023 können ab dem 7. September um 2022 um 0:00 Uhr beantragt werden.

(csr)