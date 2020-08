Nach umstrittenem Einsatz : Demo gegen Polizeigewalt zieht am Mittag durch Düsseldorf

Düsseldorf Die Frage, ob es sich bei einem Einsatz in der Düsseldorfer Alstadt um unangemessene Polizeigewalt oder ein ordnungsgemäßes Vorgehen handelte, sorgt weiter für Debatten. Für Samstagmittag ist eine Demo durch die Innenstadt geplant.

Nach einem umstrittenen Polizeieinsatz in Düsseldorf zieht am Samstag ein Protestmarsch durch die Innenstadt. Die Demonstration soll laut Polizei um 13 Uhr am Landtag beginnen, über Königsallee und Heinrich-Heine-Allee durch die Innenstadt ziehen und wieder am Landtag enden. Laut Veranstalter werden bis zu 5000 Menschen erwartet.