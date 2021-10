Nach Tod eines 19-Jährigen in Düsseldorf : Tatort am Burgplatz ist nicht videoüberwacht

Foto: Patrick Schüller 15 Bilder Junger Mann mit Flasche tödlich verletzt

Düsseldorf Nach einem tödlichen Streit in der Altstadt soll das 19 Jahre alte Opfer am Mittwoch obduziert werden. Der Mann wurde am Wochenende mit einer Glasflasche angegriffen und verletzt. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig – die Ecke am Burgplatz ist nicht videoüberwacht.

Die Ermittlungen zu einer tödlichen Auseinandersetzung in der Düsseldorfer Altstadt gestalten sich schwierig. In der Nacht zu Samstag gegen 1.45 Uhr wurde am Burgplatz ein 19-Jähriger bei einem Streit zwischen zwei Gruppen mit einer abgebrochenen Flasche attackiert und trug schwere Stichverletzungen am Oberkörper davon. Der junge Mann starb am Dienstag in einem Düsseldorfer Krankenhaus.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen Totschlags. Zu der Auseinandersetzung zwischen den zwei Gruppen kam es am Burgplatz hinter dem Schlossturm. Zwar hat die Polizei am Burgplatz drei Videokameras installiert – der Tatort aber liegt außerhalb des überwachten Bereichs, so der zuständige Staatsanwalt. Zeugen hatten der Polizei zufolge gegen 1.45 Uhr die Schlägerei hinter dem Schlossturm beobachtet und waren auch auf den verletzt am Boden liegenden jungen Mann aufmerksam geworden. Vom Täter fehlt laut Polizei bislang jede Spur – er war in unbekannte Richtung geflohen.

Das erschwert die Ermittlungen ungemein. Noch immer sei nicht klar, wie viele Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Die Ermittler stützen sich auf Zeugenaussagen. „Wir haben sehr unterschiedliche Schilderungen zu dem Tathergang“, so der Staatsanwalt. „Wir können den Verlauf der Auseinandersetzung bislang nicht rekonstruieren.“

Der 19-Jährige kam nicht aus Düsseldorf, sondern war – wie viele Besucher der Altstadt – aus der Umgebung zum Feiern angereist. Der Staatsanwalt geht von einem zufälligen Aufeinandertreffen der beiden Gruppen aus. Warum zwischen ihnen ein Streit entstand, ist noch unklar. Der Staatsanwalt nimmt an, dass es um etwas „vollkommen Nichtiges“ ging. Dass es beim Aufeinandertreffen von Betrunkenen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt, passiere in der Altstadt immer wieder – jedoch höchst selten mit so tragischen Folgen. Oftmals bleibe es bei versuchten Tötungsdelikten, so der Staatsanwalt.

Wie groß die beiden rivalisierenden Gruppen waren, sei noch offen, ebenso müsse geklärt werden, welche Personen tatsächlich an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen und welche nur vorbeigelaufen seien, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Die Videokameras der Polizei am Burgplatz könnten hier hilfreich sein, wenn etwa der Täter auf der Flucht gefilmt wurde. Die Auswertungen laufen laut Staatsanwaltschaft noch.

Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) äußerte sich am Mittwoch bestürzt über den Vorfall: „Ich bin fassungslos über diese Gewalttat, die zum Tod eines jungen Menschen geführt hat. Mein Beileid und meine Gedanken gelten den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen in dieser schweren Stunde.“

Kurz vor dem tödlichen Streit hatte Keller ein neues Sicherheitskonzept für die Altstadt vorgestellt, das die Gassen sicherer und sauberer machen soll. Darin enthalten: mehr Beleuchtung an der Promenade, eine weitere Aufstockung der Ordnungskräfte und eine gemeinsame Anlaufstelle von Polizei und Ordnungs- und Servicedienst (OSD) im Gebäude am Rathausufer 8.