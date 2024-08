Düsseldorferin verklagt Stadt Ein Sturz mit schwerwiegenden Folgen

15 Jahre lang war Marlene Utke im Seniorenrat tätig, erhob in der Bezirksvertretung 1 lautstark die Stimme, wenn sie ältere Menschen benachteiligt sah. An einem Abend im Dezember 2022 war sie es jedoch selbst, die in Not geriet: Es war bereits zappenduster, als die Rentnerin sich der Bahnhaltestelle am Worringer Platz näherte – und dort eine Stufe übersah, die jedoch durch nichts gekennzeichnet war. „Ich bin hingeflogen und habe mir den Arm gebrochen – subkapitale Humerusfraktur mit Abriss des Tuberculum majus“, gibt Utke die Diagnose wieder, die sie später in der Notaufnahme des Vinzenz-Krankenhauses erhielt. Bei der OP wurden ihr eine Titanplatte eingesetzt, die an der Kugel mit fünf Schrauben und am Oberarmknochen mit drei Schrauben befestigt wurde – nicht schön. Drei Männer haben ihr damals aufgeholfen, kurz darauf waren es zwei Frauen, die fragten, ob sie einen Krankenwagen rufen sollten. Aber nein, Marlene Utke wollte nicht – Stolz, Schock oder die Annahme, dass es so schlimm schon nicht sein wird, was genau in diesem Augenblick ausschlaggebend war, weiß sie heute auch nicht mehr so genau. Sie ist jedenfalls selbstständig mit der Bahn ins Krankenhaus gefahren. Die Personalien der Helfer hat sie sich auch nicht geben lassen, „wer denkt denn in so einem Moment an so was“.