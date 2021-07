Nach Schlammlawine im Düsseldorfer Wildpark : 20 Wildschweine sind ausgebüxt

Im Stadtwald haben sich durch den Starkregen Erosionsrinnen gebildet, hier am Ende der Rodelbahn. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Der Zaun am Gehege im Wildpark wurde durch eine Schlammlawine zerstört. Die Schäden in den Düsseldorfer Wäldern sind am Donnerstag noch einmal größer geworden.