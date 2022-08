Nach Regen am Wochenende​: Rheinpegel in Düsseldorf leicht gestiegen​

Rheinpegel in Düsseldorf leicht gestiegen

Nach Regen am Wochenende

Düsseldorf Da es in den vergangenen Tagen im Einzugsgebiet des Rheins geregnet hat, ist auch der Pegel in Düsseldorf gestiegen. Experten rechnen aber nicht mit einer nachhaltigen Besserung des Wasserstandes.

Der Regen der vergangenen Tage in Teilen des Rheineinzugsgebiets lässt das Wasser im Rhein etwas steigen. Am Montagmorgen steig der Pegelstand in Düsseldorf um sechs auf 44 Zentimeter.