Zivilprozess in Düsseldorf : Stadt verklagt Hundehalterin

Zivilprozess in Düsseldorf

Zivilprozess in Düsseldorf. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Düsseldorf Nach einer Rangelei mit einer Hundehalterin war eine Mitarbeiterin des städtischen Ordnungsdienstes OSD wochenlang krank. Jetzt fordert die Stadt von der mutmaßlichen Täterin die Lohnersatzkosten zurück.

Neben ihrem nicht angeleinten Hund auf einer Parkbank in Flingern zu sitzen, soll eine Frührentnerin jetzt fast 15.000 Euro kosten – und ihren Hund musste sie auch abgeben. Die 44-Jährige hatte sich vor vier Jahren nämlich mit einer Dreier-Streife des städtischen Ordnungs- und Service-Dienstes (OSD) angelegt, dabei wurde eine OSD-Mitarbeiterin am Daumen verletzt und war wochenlang krankgeschrieben. Jetzt verklagte die Landeshauptstadt jene Ex-Hundehalterin beim Landgericht auf Zahlung von 11.744 Euro als Lohnersatzkosten für den Ausfall dieser Angestellten. Am Donnerstag wurde darüber verhandelt, ein Urteil gibt es dazu noch nicht.