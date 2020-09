Corona-Infektionen : Zwei Klassen an Realschule in Quarantäne

Zwei Klassen an Realschule in Quarantäne

Bilk Bei einer Klassenfahrt nach Bayern haben sich 20 Schüler und drei Lehrer mit dem Corona-Virus infiziert. Solche Exkursionen sind innerhalb Deutschlands inzwischen wieder erlaubt. Für die hohe Fallzahl könnte die lange Busfahrt mitverantwortlich sein.

An der Freiherr-vom-Stein-Realschule befinden sich nach einer gemeinsamen Fahrt ins bayerische Chiemgau zwei zehnte Klassen in Quarantäne. „Inzwischen wurden 20 Schüler positiv auf das Corona-Virus getestet“, sagt Gesundheitsamtsleiter Klaus Göbels. Schüler außerhalb der beiden Klassen seien nicht betroffen. „Keiner der Heimkehrer war nach der Rückkehr am 21. August in der Schule“, erläutert der Krisenmanager.