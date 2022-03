Brauchtum in Düsseldorf : Die Stimme des Unterbacher Karnevals

Düsseldorf Nach dem 2002 verstorbenen Heimatliedermacher Karl Knödl wird jetzt eine Straße im Neubaugebiet benannt. Er war über Jahrzehnte die prägende Figur im Unterbacher Karneval.

Es ist die Hymne von Unterbach, die fast jeder im Dorf kennt: „Oh, du mein Unterbach, du herrlich schöner Ort! Oh, du mein Unterbach, von dir geh‘ ich nicht fort! Mit deinen Menschen voll Humor und voll Gesang, bei dir will ich bleiben ein Leben lang!“ So geht es noch ein paar Strophen fröhlich weiter. Komponiert hat das Lied 1959 Karl Knödl zusammen mit Emil Schweden. Für Außenstehende mögen die euphorisch klingenden Zeilen etwas merkwürdig anmuten. Aber in Unterbach, dem karnevalsverrückten Eselsland, wo man gerne das Helau durch ein Kräftiges „Iah“ ersetzt, ticken die Uhren nun mal anders. Daher ist Karl Knödl hier so etwas wie eine musikalische Ikone. Und daher wird nach dem 2002 verstorbenen Heimatliedermacher jetzt auch im Neubaugebiet Hochfeld eine Straße benannt – Ehre, wem Ehre gebührt.