Kostenpflichtiger Inhalt: Hinweise nach Hauseinsturz in Düsseldorf : Baustelle in Flingern ist versiegelt

Der Innenhof an der Neanderstraße. Das Haus im Hintergrund ist eine Baustelle und wurde von der Stadt versiegelt. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Nach dem Hauseinsturz in der Friedrichstadt reagiert ein Handwerker auf einer Baustelle in Flingern vorsorglich. Er meldet Baumängel auf einer Baustelle in Flingern. Die Stadt hat die Baustelle versiegelt.