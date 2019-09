Neues Landesgesetz : Bekommt Düsseldorf jetzt endlich eine Spielbank?

Düsseldorf Das Land will zwei neue Casino-Lizenzen vergeben. Einer von dann sechs Spielbank-Standorten soll die Landeshauptstadt werden.

(sg) Die NRW-Landesregierung will zwei weitere Spielbanken – und die Abgeordneten aus Düsseldorf wissen auch, wo sie wenigstens eins der neuen Casinos haben wollen. „Düsseldorf als Landeshauptstadt ist ein idealer Standort“, schwärmen die vier CDU-Abgeordneten Marco Schmitz. Olaf Lehne, Angela Erwin und Peter Preuß, gut angebunden an Fern- und Nahverkehr, und ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten gibt es auch. „Eine Spielbank würde das kulturelle Profil unserer Stadt schärfen und die Wirtschaftskraft stärken“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Abgeordneten.