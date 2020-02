Prozess in Düsseldorf : Flug gestrichen: Wendler lässt Airline verklagen

Michael Wendler, hier bei den Proben für eine Sat1-Show, musste in Düsseldorf einen Ersatzflug buchen. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf (wuk) Das kann auch einem Wendler mal passieren – dass er einfach stehen gelassen wird am Flughafen, weil sein gebuchter Flug in die USA ausfällt. Dennoch blieb der Schlager-Sänger (47) im Oktober 2019 nicht auf dem Boden: Für einen Ersatzflug für sich und seine Freundin buchen musste will er jetzt von der Airline rund 5000 Euro zurück

Von Wulf Kannegießer

Auf Klage einer US-amerikanischen Plattenfirma gegen die Fluggesellschaft muss das Landgericht den Fall nun prüfen. Ob Michael Wendler samt Anhang dann als Zeuge auftreten muss, ist ungewiss.

Der Sänger und Songschreiber sieht sich nach eigener Darstellung aktuell als „Diskussionsthema Nummer eins“ in Deutschland. Dabei habe er das Heimatland 2016 verlassen, sei in die USA ausgewandert, wie er in einem Streit mit dem deutschen Fiskus mehrfach betonte. Für Aufmerksamkeit sorgen derzeit unter anderem ein Zoff mit einem parodierenden Comedian und ein neuer Song. Und auch der Umstand, dass er am Karnevalsdienstag auf dem Kölner Flughafen kurz vorm Abflug in die USA vom Zoll gefilzt worden sein soll.