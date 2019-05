Die Feldenkrais-Methode : „Nach einer Stunde fühle ich mich wie auf Wolken“

Info

Pädagogin Wibke Weidekamp ist seit zehn Jahren als Feldenkrais-Pädagogin in Düsseldorf aktiv, nachdem sie eine vierjährige Ausbildung bei einer Assistentin von Moshé Feldenkrais absolviert hatte. Sie bietet verschiedene Gruppenkurse – zum Beispiel mittwochabends in Bilk, freitagvormittags in Pempelfort an. Es werden auch Einzelstunden angeboten, außerdem Workshops in Unternehmen.

Teilnehmen Interessierte können jederzeit in die Kurse einsteigen und die Methode in einer kostenlosen Stunde testen.

Termin Der nächste öffentliche, dreistündige Workshop „Lockerer Gang – Trio aus Füßen, Knie, Hüfte“ ist am Sonntag, 15. Juni, in Unterbilk geplant.

