Familien in Düsseldorf : Auf dem Rad zurück nach Urdenbach

Düsseldorf Nach einem halben Jahr in Teneriffa radelte Familie Dichiser von Reutlingen nach Urdenbach. Auf ein Auto verzichtet die Familie bis heute.

Vom Elternhaus in Reutlingen startete die kleine Familie Richtung Rheinland. Mit angestaubten Fahrrädern aus dem Keller der Eltern und einem Anhänger für die Tochter und einem für das Gepäck ging es am 25. Mai 2018 los. „Die Räder haben wir uns quasi ausgeliehen“, sagen sie. Teller, Löffel, Messer und Gabeln, Isomatten, Schlafsäcke und ein Zelt packten sie ein, das Handy diente der Navigation. Freunde besuchen, auf einigen Höfen Station machen, die sich um alte, kranke und misshandelte Tiere kümmern, all das stand auf dem Programm der Tour, die bis zum 1. Juli dauerte. „Die Reise war Abenteuer pur“, sagt Doris Dichiser. Gleich am ersten Tag gerieten sie in ein heftiges Gewitter. „Das war es dann aber, danach war es immer sonnig und warm“, sagt Thomas Dichiser. Tochter Romy erinnert sich an die Übernachtung auf dem Reiterhof von Anja Rudolf in Worms: „Wir durften dort auf Matten über den Ställen schlafen“, sagt sie. Zunächst suchte die Familie in Worms eigentlich nach einem Campingplatz und fragte dann auf dem Reiterhof nach. Am Anfang unterschätzten sie die einzelnen Etappen, nahmen sich noch zu viel vor und kamen manchmal erst in der Dunkelheit bei Freunden an. Mit jedem Tag wurde es besser.