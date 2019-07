Vom Mandanten bedroht? : Anwalt wegen Geheimnisverrats angeklagt

Düsseldorf Ein Düsseldorfer Rechtsanwalt sitzt plötzlich selbst auf der Anklagebank. Er soll die Schweigepflicht verletzt haben, als er seinen eigenen Mandanten anzeigte. Der hatte ihn nämlich angeblich bedroht.

Ein Düsseldorfer Rechtsanwalt soll als Zeuge im Prozess gegen einen ehemaligen Mandanten die Unwahrheit gesagt und gegen seine anwaltliche Schweigepflicht verstoßen haben. Zum Prozessauftakt am, Mittwoch bestritt er die Vorwürfe. Der Mandant habe ihn bedroht, und dagegen hatte sich der Anwalt mit einer Strafanzeige gewehrt. Bei der Polizei habe er nur so viele Details wie gerade eben zur Strafverfolgung nötig angegeben, das Mandantengeheimnis also gewahrt. Dass er Geld seines Mandanten nicht bestimmungsgemäß verwendet habe, sei absurd, und dass er im Zeugenstand eine andere Summe genannt habe, sei vielleicht eine Falschaussage, aber eine geringfügige, meinte der Verteidiger. Der Richter schien geneigt, das Verfahren einzustellen, was für den Anwalt ohne berufliche Folgen bliebe. Weil der Referendar, der die Anklage vertrat, darauf nicht vorbereitet war, wurde der Prozess vertagt. Beim nächsten Mal soll ein aktenkundiger Staatsanwalt mit verhandeln.