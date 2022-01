Einen unbekannten Gewalttäter sucht die Polizei mit Hochdruck. Der Mann war am 26. Juni 2021 bei einer illegalen Party in einem Waldstück am Fleher Deich. Gegen 2 Uhr nachts habe er sich mit einer Frau gestritten. Deren Freundin kam dazu und wollte schlichten – der Mann schlug der 24-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und trat ihr, als sie am Boden lag, gegen den Kopf. Auf dem Rückweg von der Party kam er an einer Bushaltestelle in einen weiteren Streit mit einer Gruppe von Personen. Die Auseinandersetzung eskalierte ebenfalls: Der Tatverdächtige soll einem Mann mehrfach mit einem Schlagstock auf den Kopf geschlagen haben – der erlitt starke Platzwunden. Der Tatverdächtige floh. Er ist etwa 1,80 Meter groß, sportlich und hat auf der Brust zwei Sterne tätowiert.