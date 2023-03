Senioren in Düsseldorf Betrieb in Convivo-Einrichtung geht auch nach 1. April weiter

Stand heute lasse sich festhalten: In den bewohnten Einrichtungen mit laufendem Betrieb gehe es auch nach der für den 1. April vorgesehenen Eröffnung der Insolvenzverfahren durch das Amtsgericht Bremen weiter. Die Einrichtungsleitungen seien bereits entsprechend informiert worden. „Insgesamt sind das gute Nachrichten für die Menschen, die eigenständig oder betreut in den Einrichtungen der Convivo-Gruppe leben, für ihre Angehörigen sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort“, heißt es abschließend in einer Stellungnahme. Bundesweit betreibt die Convivo-Gruppe mehr als 100 Standorte mit Schwerpunkt im Nord-Westen Deutschlands. Das Unternehmen beschäftigt rund 5000 Mitarbeiter.