Wassersport in Düsseldorf : Nach der Boot: Sehnsucht nach dem Wassersport

Angeln, paddeln, tauchen: Ein Besuch auf der Bootsmesse dürfte manch einen Düsseldorfer für den Wassersport begeistert haben. Foto: Bretz Andreas/Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die große Wassersportmesse ist vorbei, doch auf dem trockenen Land bleiben muss man in Düsseldorf deswegen nicht.

Von Dominik Schneider

Die Boot, die weltweit größte Messe für Bootsfahrt und Wassersport, ist am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen. Über 240.000 Besucher haben in den Messehallen Yachten bestaunt und sich im Tauchen und Kanufahren ausprobiert. Für manch einen Gast bleibt vielleicht die Sehnsucht nach dem Wasser zurück – und obwohl Düsseldorf weit weg vom Meer liegt, nutzen doch viele Vereine die Flüsse und Seen der Region. Hier ein paar Tipps für Wasserbegeisterte:

Tauchen Der DUC – Deutscher Unterwasser Club Düsseldorf – ist mit 350 Mitgliedern und über 65 Jahren der größte und älteste Tauchverein der Stadt. Die Lehrer des Vereins bilden Kinder und Erwachsene im Tauchsport aus, außerdem steht den Mitgliedern ein gut ausgestatteter Füllkeller zur Verfügung. Als Tauchsee nutzt der DUC den Elbsee, ein ehemaliges Baggerloch gegenüber dem Unterbacher See, außerdem den Oerkhaussee in Hilden. Dreimal in der Woche bietet der Verein außerdem Training im Hallenbad an. Weitere Informationen zum Deutschen Unterwasser Club gibt es im Internet unter www.duc-duesseldorf.de.

Paddeln Die Wikinger Kanu­freunde sind einer von vielen Kanuvereinen von Düsseldorf. Die Mitglieder fahren regelmäßig weite Strecken, um Wildwasserbäche zu befahren, regelmäßige Trainings finden aber auch auf dem Rhein statt. Es finden regelmäßig Schnupperkurse und Einführungsveranstaltungen für Anfänger des Paddelsports statt. Weitere Infos finden Interessierte unter www.wikinger-kanufreunde.club.

Angeln Wer einen Angelschein besitzt, darf an gewissen Gewässern in Düsseldorf fischen. Allerdings bieten Vereine neben Zugang zu speziellen Seen auch Austausch, Gemeinschaft und die Möglichkeit, das Hobby in der Gruppe zu betreiben. Einer davon ist der ASV Wittlaer, der unter anderem auf dem Gelände von Schloss Kalkum und im Grünen See in Ratingen fischt. Neben dem eigentlichen Angeln hat sich der Verein auch dem Umweltschutz in den von ihm genutzten Gewässern und deren ständiger Kontrolle verschrieben. Außerdem wird die Jugend im Angelsport besonders gefördert. Unter www.asv-duesseldorf-wittlaer.de gibt es weitere Infos und den Kontakt zum Verein.

Segeln Zahlreiche Bootsvereine bieten Wassersport in verschiedenen Klassen an, vom kleinen Dingi bis zur Segelyacht. Vereine wie der Yachtclub (www.dyc.de) oder der Düsseldorfer Segler-Verein (www.duesseldorfer-segler-verein.de) richten Rennen und Regatten aus, führen aber auch Neulinge in die Welt des Bootfahrens ein.

Schwimmen Viele Vereine bieten Wassersport als eine Sparte an. Prägend und namensgebend ist dieser für die Freien Schwimmer mit 1500 Aktiven, von der Frühgewöhnung über das Gesundheitsschwimmen bis zum Wettkampfsport. Der Verein ist vertreten unter www.freie-schwimmer.de.