Großeinsatz nach Bundesliga-Spielen : Fortuna- und Schalke-Fans prügeln sich im Düsseldorfer Hauptbahnhof

Düsseldorf Im Düsseldorfer Hauptbahnhof sind am Samstagabend Fans von Fortuna Düsseldorf und dem FC Schalke 04 aneinandergeraten. Es kam zu einer Schlägerei, Verletzte gab es aber offenbar nicht. Stundenlange Verspätungen im Bahnverkehr waren die Folge.

Die Polizei sperrte die Gleise 16 bis 18. Mit Verstärkung der Landespolizei trennten Bundespolizisten die einzelnen Lager, Verletzte gab es offenbar nicht. Zur Anzahl der Festgenommenen konnte die Polizei am Sonntagmorgen noch keine Angaben machen. Später sagte ein Sprecher der Bundespolizei, dass einige Fans in Gewahrsam genommen worden waren. Die Fans aus Gelsenkirchen waren nach Angaben des Sprechers nach dem Spiel gegen Leverkusen in Regionalzügen auf dem Heinweg und mussten in Düsseldorf umsteigen. Zeitgleich stoppte ein Sonderzug aus Dortmund, in dem die Fortuna-Fans waren. Fortuna Düsseldorf hatte am Nachmittag gegen Borussia Dortmund gespielt. „Wenn wir wissen, dass zeitgleich Sonderzüge ankommen, koordinieren wir das, so gut es geht, damit sie möglichst nicht am gleichen Bahnsteig oder an gegenüberliegenden Steigen ankommen“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. „Wenn Fans aber in normalen Zügen unterwegs sind, können wir das leider nicht vorhersehen.“