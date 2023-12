Fünf Masterstudiengänge Euref-Campus wird Hochschulstandort

Denn das Studium am Euref-Talent-Campus sei „einzigartig und etwas ganz Besonderes“. In Berlin gibt es das Studium schon einige Jahre, in Düsseldorf wird dieses Konzept weitergedacht, erklärt die Sprecherin. So werde das Studium inhaltlich gemeinsam mit den Unternehmen entworfen. „Damit die Studierenden nicht am Arbeitsmarkt vorbei studieren.“ Aber auch für die Unternehmen sei das Konzept von großem Vorteil: „Sie haben die Fachkräfte direkt vor ihrer Tür.“ Viele der Studierenden nehmen zeitgleich eine Werkstudenten-Stelle am Euref-Campus an, erzählt Teichmann aus ihrer Erfahrung. Caballero berichtet, dass sie zwei Tage pro Woche Vorlesungen und Seminare hatte, und nebenbei in Teilzeit bei Schneider Electric arbeitete, einem Elektrotechnik-Konzern aus dem Bereich industrielle Automation, der am Euref-Campus ansässig ist.