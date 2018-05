Düsseldorf : Nach Ausbootung von Stadtgarde: CC verteidigt sich

Andreas Rimkus moderierte die SPD-Sitzung. Foto: Hans-Jürgen Bauer

Düsseldorf Dass bei der Jahreshauptversammlung des Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) der Stadtgarde der Landeshauptstadt Düsseldorf die Aufnahme als korrespondierendes Mitglied verweigert wurde, hat ein Nachspiel. Die Stadtgarde war in diesem Jahr Kooperationspartner der ersten SPD-Sitzung im Haus der Jugend an der Lacombletstraße. Dass diese "Parteinahme" Grund für die Ausbootung war, kann Suchand jedoch nicht bestätigen. "Die Abstimmung war geheim, es gab auch weder eine Aussprache noch eine offene Diskussion zu dem Thema", so Suchand. Zudem sei es durchaus üblich, dass das CC nicht jedem Antrag auf Mitgliedschaft zustimmt. "Normalerweise entscheidet der Vorstand darüber, in diesem Fall haben wir uns aber dazu entschlossen, die Hauptversammlung abstimmen zu lassen", erklärt CC-Sprecher Hans-Peter Suchand das Procedere. Ergebnis: 30 Karnevalisten waren gegen die Aufnahme, nur 20 dafür.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Andreas Rimkus, der die Sitzung damals mitmoderierte, nimmt es mit Humor: "Die Stadtgarde wird es überleben, davon bin ich überzeugt. Es gibt viele Karnevalsvereine in Düsseldorf, die nicht Mitglied im CC sind und trotzdem ihren Spaß beim Feiern haben." Einen Seitenhieb in Richtung Carnevals Comitee kann sich Rimkus aber nicht verkneifen: "Bei unserer nächsten Sitzung wird auch wieder das Prinzenpaar mit dabei sein, das steht fest. Und das CC wird es sicherlich mit großer Freude zu uns entsenden."

(arc)