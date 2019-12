Ehepaar stirbt innerhalb weniger Stunden : Bis zum letzten Atemzug

Das Ehepaar Teichert. Foto: Teichert - Privat

Düsseldorf Rosemarie und Hermann Teichert aus Düsseldorf waren 61 Jahre miteinander verheiratet. Mitte November starb er im Krankenhaus, wenige Stunden später auch sie, die schon seit einigen Jahren im Altersheim wohnte. Die Geschichte eines gemeinsamen Lebens.

Auf dem letzten Weg waren sie wieder vereint. Hermann Teichert, 90 Jahre alt, verstarb am 11. November in einem Düsseldorfer Krankenhaus, rund zwölf Stunden später starb auch seine Ehefrau Rosemarie mit 86 Jahren in ihrem Zimmer in einem Seniorenheim in Düsseldorf-Unterrath. Immer wieder hört man von solchen Fällen, in der medizinischen Forschung wird das Phänomen als „Gebrochenes Herz-Syndrom“ bezeichnet. Der Tod des Ehepartners kann nach so vielen Jahren tödlichen Stress auslösen, der das Herz zum Stillstand bringt.

Der Bestatter Friedrich Neuhaus, der das Paar in den vergangenen Jahr zuerst in finanziellen Dingen, später dann in allen Lebenslagen betreute, sagt: „Das ist ein Zeichen der tiefen Verbundenheit der beiden, bis über den Tod hinaus.“ Neuhaus begleitete sie auf ihrer letzten gemeinsamen Reise, holte zuerst ihn ab, dann sie, und brachte beide ins Krematorium. Das Ehepaar Teichert war 61 Jahre lang verheiratet.

Angefangen hatte alles mit einer Blume. Mitte der 50er Jahre, zu einer Zeit, in der in Deutschland der Wiederaufbau auf Hochtouren lief, lebte Rosemarie Poeplau auf dem Gutshof einer US-amerikanischen Familie in Marsberg im Sauerland. Dort half sie bei der Kinderbetreuung und im Haushalt, erledigte gelegentlich Botendienste. Eines Tages hatte die Hausherrin Blumen bei der Gärtnerei Teichert aus dem knapp 100 Kilometer entfernten Kirchhain in Hessen bestellt. Für die Auslieferung war Sohn Hermann zuständig. Rosemarie, eine bildschöne Frau, die viel Wert auf ihr Äußeres legte, stets gut gekleidet und geschminkt war, gefiel ihm sofort.

Ganz einfach hatte das Paar es zu Beginn aber nicht: Hermann war Protestant, Rosemarie stammte aus einer streng katholischen Familie. Der gefiel der zukünftige Schwiegersohn erst überhaupt nicht. Doch die beiden ließen sich davon ohnehin nur wenig beeindrucken: Am 8. Juli 1958 heiratete das Paar in Düsseldorf. Im vergangenen Jahr feierten sie Diamantene Hochzeit. Nur wenige Ehepaare erreichen diese Marke: Bis 2004 hat das Statistische Bundesamt ihre Zahl erhoben, damals waren es gerade einmal 0,1 Prozent.

In Düsseldorf ließen sich die beiden auch nieder, weit entfernt von ihrer Heimat. Rosemarie wurde am 15. März 1933 in Steinborn im damaligen Westpreußen geboren. Dort wuchs sie auf einem Bauernhof auf, mit drei Schwestern und einem Bruder. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Familie vertrieben, erst ging sie nach Schleswig-Holstein, dann nach Marsberg. Hermann kam am 18. Januar 1929 in Kirchhain zur Welt. Die Familie betrieb eine Gärtnerei, irgendwann verboten die Nazis ihnen, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Statt Blumen sollten auf den Feldern und in den Gewächshäusern Getreide, Kartoffeln und Karotten wachsen – um das Volk zu ernähren. Nach dem Krieg machte die Familie die Gärtnerei wieder auf.

Seinem Beruf blieb Hermann Teichert auch in Düsseldorf treu. Erst arbeitete er als Gärtner auf dem Friedhof in Düsseldorf-Unterrath, 1975 wurde er zum Direktor ernannt, und das Ehepaar bezog ein Haus direkt nebenan. Rosemarie Teichert, die nach der Hochzeit zu Hause blieb, widmete sich dem Garten und der Ahnenforschung, reiste dafür mehrfach nach Polen. Ihr Mann kümmerte sich um den Friedhof, „er war ordentlich, penibel und hat immer gut aufgepasst“, sagt Neuhaus. Das Paar hatte keine Kinder, nutze seine freie Zeit daher vor allem zum Reisen, nach Italien, Österreich und Polen, aber auch mal weiter weg, zum Beispiel nach Kuba. Ein gutes Leben.

Das Ehepaar war einander stets sehr verbunden, sie eher zurückhaltend, er ganz anders, eher laut und dominant. Die beiden schäkerten viel miteinander, nahmen vieles mit Humor. Am Ende ging das dann nicht mehr ganz so gut, Rosemarie Teichert bekam Demenz und zog vor zwei Jahren in ein Seniorenheim. Nicht wirklich weit weg, zum Glück, sondern nur einmal über die Straße vom Haus der Teicherts. Hermann Teichert wollte eigentlich irgendwann nachkommen.