Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Anklage: Mutter verprügelte Kinder mit dem Nudelholz

Düsseldorf Laut Staatsanwaltschaft genügte es schon, wenn eines der Kinder den Fernseher zu laut stellte.

Mehr als zehn Jahre nach angeblich üblen Misshandlungen ihrer drei Kinder wird seit Mittwoch beim Amtsgericht Düsseldorf gegen eine 41-jährige Mutter verhandelt. Mit einer hölzernen Teigrolle und eigens abgerissenen Ästen soll sie aus nichtigen Anlässen zwischen 2007 und 2013 mindestens sechs Mal auf ihre 1999, 2001 und 2004 geborenen Kinder eingeprügelt haben. In der Anklage wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen und gefährlicher Körperverletzung heißt es, sie habe „roh“ und aus „gefühlloser Gesinnung“ blindlings geprügelt.

In ihrer Lierenfelder Wohnung, in der die Mutter mit ihren Kindern damals lebte, genügte es laut Anklage, wenn eins der Kinder den Fernseher zu laut gestellt hatte, um die Mutter in Rage zu bringen. Als das Kind nach einem wuchtigen Schlag auf den Kopf gegen eine Kommode stieß, erlitt es angeblich eine blutende Platzwunde. Auch die Geschwister soll die Mutter bei Ungehorsam gezwungen haben, sich auszuziehen, bevor sie ihnen mit der Teigrolle auf die nackten Beine und Oberkörper schlug. Bei Misshandlungen ihres kleinen Sohnes soll sie extra einen dünnen Stock aus dem Garten abgerissen haben, um das Kind zu züchtigen.