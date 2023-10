Prozess in Düsseldorf Mutmaßlicher Reichsbürger steht vor Gericht

So hatte er angeblich ab Ende 2019 bis zu einer Durchsuchung seiner Düsseldorfer Wohnung im Herbst 2021 angeblich in Schreiben an alle Bundestagsabgeordneten die deutschen Regierungsmitglieder als Teile einer „Nazi-Kolonie“ verunglimpft. Auch habe er nach der Festnahme einer Reichsbürgerin wegen Volksverhetzung in einem norddeutschen Landkreis dortigen Polizeibeamten pauschal „Judenfeindlichkeit, Pädophilie, Korruption, Kindesmissbrauch“ bis hin zum Mord nachgesagt. Als bei ihm im September 2021 eine Hausdurchsuchung angeordnet wurde, habe er nur zwei Tage danach vom zuständigen Düsseldorfer Ermittlungsrichter sowie einem Polizeibeamten schriftlich je 10.000 Euro per Scheck oder in bar gefordert. Weiter sollten beide ihm je 160.000 Dollar zahlen, sonst werde er gegen sie Strafanzeigen wegen Geldwäsche erstatten.