Sport in Düsseldorf Der Tanz ihres Lebens

Man ist ja eigentlich nie zu alt, um über sich hinauszuwachsen, Titel zu gewinnen, die zuvor unerreichbar schienen – Deutscher Meister zum Beispiel. Diesen Traum haben sich Stefan und Dagmar Mußmann nun erfüllt, sie sind national das beste Paar im Standard-Tanz der Masters-Kategorie Senioren IV, was so viel bedeutet, dass ein Tanzpartner mindestens 65, der andere 60 Jahre alt sein muss. Bei der Endrunde in Kamen tanzten sechs Paare um den Sieg, „wir hatten schon die Top drei als Ziel, sollte es uns gelingen, Leistung aufs Parkett zu bringen“, sagt Stefan Mußmann. Das klappte sogar ganz vorzüglich, so dass der Boston Club aus Eller sich nun mit zwei weiteren Titelträgern rühmen kann.