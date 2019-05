8000 Gäste erwartet : Muslimisches Familienfest für die Vielfalt

Düsseldorf Fast achttausend Besucher feierten am Mittwoch ein muslimisches Familienfest und Fußballtunierin Benrath. Höhepunkt war das traditionelle Benefizspiel zwischen Pfarrern und Imamen.

Dass Düsseldorf zu Recht den Ruf besitzt, eine Stadt des offenen Miteinanders aller Religionen zu sein, bewies am Mittwoch das mittlerweile achte Familienfest und Fußballturnier des Kreises der Düsseldorfer Muslime, der sogenannte KDDM Cup. Fast achttausend Besucher genossen auf dem Gelände des VfL Benraths kulinarische Spezialitäten, zahlreiche Verkaufsstände und ein umfangreiches Bühnenprogramm. Höhepunkt des Tages war das Benefizspiel von Pfarrern gegen Imame unter der Leitung eines jüdischen Schiedsrichters.

Insgesamt 16 verschiedene muslimische Vereine – darunter die Moscheengemeinden, muslimische Jugendgruppen und migrantische Selbstorganisationen - spielten in bunt gemischten Teams ab einem Alter von 14 Jahren den ganzen Tag über um den umkämpften Pokal des Kreises der Düsseldorfer Muslime. Im Anschluss an das Fußballturnier folgte dann der Höhepunkt des Tages: In einem Benefizspiel spielten sieben Pfarrer gegen sieben Imame unter der Leitung des jüdischen Kantors Aaron Malinsky.