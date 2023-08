Für Kinder in Düsseldorf Anbau für Musikschule kostet mehr als zehn Millionen Euro

(ujr) Die Musikschule soll an der Prinz-Georg-Straße einen Anbau bekommen. Er soll Platz für 20 weitere Unterrichtsräume samt Nebenräumen bieten sowie einen zusätzlichen Multifunktionssaal von 200 Quadratmetern beherbergen. Die Stadtverwaltung stellt dafür im Kulturausschuss an diesem Donnerstag die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie vor. Die Kosten werden darin auf mindestens neun Millionen Euro geschätzt. Der Förderverein der Musikschule will sich mit 2,7 Millionen Euro an den Baukosten beteiligen.