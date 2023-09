Tipps fürs Wochenende in Düsseldorf Musikfest der Bundeswehr und Konzerte unter freiem Himmel

Düsseldorf · Die Bundeswehr veranstaltet am Samstag ihr fünftes Musikfestival. Auch sonst ist unter anderem im Zakk und am Stadtstrand in Düsseldorf viel los.

21.09.2023, 13:35 Uhr

Im Dome findet am Wochenende das Musikfest der Bundeswehr statt. Moderiert wird die Veranstaltung von Johannes B. Kerner, auch Stargarst wird auftreten. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Von Blanca Heitmann

Satire Der Künstler „Sebastian 23“ tritt am Sonntag ab 20 Uhr mit seiner satirischen Soloshow „Maskenball“ im Zakk, Fichtenstraße 40, auf. Der Satiriker gehört zu den bekanntesten Poetry Slammern des Landes. In den sozialen Medien ist er für seine Tageskolumnen zum aktuellen Geschehen bekannt, die auch Teil des Programms sein werden. Die Tickets gibt es im Vorverkauf für 15 Euro und an der Abendkasse.