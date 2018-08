Museums-Tipps in Düsseldorf: Kunst im Tunnel im KIT

Düsseldorf Wenn draußen heiß ist, gehen wir ins kühle Museum. Welche einen Besuch wert sind, erfahren Sie bei uns. Tipp 3: Das KIT – Kunst im Tunnel bietet wechselnde Ausstellungen junger Künstler. Und zwar, nicht falsch verstehen: unterirdisch.

Es gibt zwar bis zu sechs Wechselausstellungen pro Jahr, eigentlich aber ist im „KIT – Kunst im Tunnel“ das erste Exponat das Museum selbst. Nur ein geräumiger Glaspavillon mit einem belebten Café ist davon an der Rheinuferpromenade zu sehen, in dem sich der Eingang befindet. Eine Treppe führt von dort in das Museum hinunter (es gibt auch einen Aufzug), das zwischen den beiden Röhren des Rheinufertunnels unter der Erde liegt. Der Ausstellungsraum, langgezogen, schief und abschüssig, ist tatsächlich ein Relikt des Tunnelbaus. Er war bereits seit Anfang der 90er Jahre von der Kunstszene begeistert genutzt worden, die das Ambiente für besondere Ausstellungen nutzen wollte. Später war der Raum aber eine Weile in Vergessenheit geraten.