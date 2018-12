„Büßende Maria Magdelena“: Düsseldorf gibt Raubkunst zurück

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf will das Gemälde „Die büßende Maria Magdalena“ als „NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut“ zurückgeben.

Das Werk befinde sich im Bestand des Düsseldorfer Kunstpalastes und solle an die Nachfahren der jüdischen Berliner Verlegerfamilie Mosse zurückgegeben werden - konkret an die Nachfahren von Felicia Lachmann-Mosse. Das teilten der Kunstpalast und die Stadt am Mittwoch nach einem einstimmigen Beschluss des Kulturausschusses mit.

Rudolf Mosse war in der Weimarer Zeit ein einflussreicher

Zeitungsverleger. Seine Tochter Felicia Lachmann-Mosse, die die Kunstsammlung ihrer Eltern geerbt hatte, musste 1933 mit ihrem Mann vor den Nazis in die USA fliehen. Ein Jahr später versteigerten die Nationalsozialisten ihr Vermögen, ohne dass die Familie am Erlös beteiligt wurde. Schon mehrere Kunstwerke waren an die Erben der Tochter zurückgegeben worden.