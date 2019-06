Sport in Düsseldorf : Jugendliche wollen „Soccer-Käfig“

Eller Stadt sammelt Ideen für die Neugestaltung des Nachbarschaftsparks in Eller.

Alexander Richter vom Gartenamt kam gut ausgerüstet in den Stadtteilpark. Er hatte mehrere Pläne in unterschiedlicher Größe vom Nachbarschaftspark Am Hackenbruch dabei, viele Filzstifte, Notizzettel und Ausdrucke von Multifunktionsflächen, die die Verwaltung bereits in anderen Stadtteilen realisiert hat. Das wurde auf Biertischen und Stellflächen ausgebreitet. Alles Material, auf dem Elleraner Jugendliche nach Herzenslust ihre Ideen, ihre Vorstellung von der Umgestaltung des Parks eintragen konnten. Der Nachbarschaftspark Am Hackenbruch soll 2020 nämlich um eine multifunktionale Fläche erweitert werden. Also luden die Bezirksvertretung 8, die Servicestelle Partizipation sowie die beteiligten Ämter Sportamt, Gartenamt und Jugendamt zu einem kleinen „Brainstorming“ am Ort des Geschehens ein, um besonders die Jugendlichen aus dem Stadtbezirk aktiv am Gestaltungsprozess zu beteiligen.