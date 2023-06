Bäder in Düsseldorf Politiker fordern ganzjährige Öffnung der Münstertherme

Der Proteststurm bei den Stammgästen war groß, als bekannt wurde, dass die Bädergesellschaft in diesem Sommer die Münstertherme schließen wird. Bei einer von der Bezirksvertretung 1 organisierten Versammlung ließ Achim Freund, Leiter des Bäderbetriebs, auch keinen Zweifel daran, dass die schon im Vorjahr vom Aufsichtsrat getroffene Entscheidung steht, neben Personalproblemen nannte er auch dringend erforderliche Sanierungsarbeiten als Grund. Damit die Münstertherme aber zumindest ab 2024 auch in der warmen Jahreszeit geöffnet bleibt, haben die Parteien für die kommende Sitzung der Bezirksvertretung 1 am kommenden Freitag (16. Juni, 14 Uhr, Rathaus) unterschiedliche Anträge eingereicht, um Einfluss auf die Bädergesellschaft zu nehmen.