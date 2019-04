Mutter Ana Erika Lemes Dittrich (41), Vater Johannes Goebel (35) und ihre beiden Söhne Felix (9) und Vinzenz (8) (von links) aus Unterrath versuchen, so wenig Müll wie möglich zu produzieren. Eine Woche lang hat die vierköpfige Familie dokumentiert, was alles so anfällt. Um möglichst wenig Verpackungsmüll zu verursachen, kaufen die Vier viele Lebensmittel im Unverpackt-Supermarkt. Dort kann man sie in eigene Behälter abfüllen.