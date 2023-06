Müllsammel-Aktion RhineCleanUp räumt auch 2023 wieder auf

Darum ist auch RhineCleanUp nicht nur am großen Aktionstag tätig. Es gibt – auch in anderen Städten und Ländern – viele weitere Projekte, die über das Jahr verteilt stattfinden. Unter anderem die Kippen-Woche, die im Mai stattfand. Hierbei wurden allein in Düsseldorf 250.000 Zigarettenstummel eingesammelt. Ein Bildungsprojekt werde derzeit in Oberhausen erprobt. Außerdem nutzen viele Firmen inzwischen ihren „Social Day“ für Aufräumaktionen. „Gegen eine Spende bieten wir ein Rundum-Paket an und organisieren Treffpunkt, Sammelmaterial und Müllentsorgung“, erzählt Joachim Umbach. Die Nachfrage danach sei mittlerweile so groß, dass man darüber nachdenke, diese Organisation in Zukunft auszulagern.