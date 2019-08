Müllsammelaktion : Kippen sammeln in der Düsseldorfer Innenstadt

Kippen sammeln in der Düsseldorfer Innenstadt

Düsseldorf Düsseldorf kippenfreie Innenstadt - dieses recht hoch gesteckte Ziel hatte sich am Freitag die Initiative „RhineCleanUp“ mit ihrer Aktion „Rheinkippen“ auf die Fahnen geschrieben. Erreicht wurde es natürlich nicht, aber viele Zigarettenstummel wurden eingesammelt.

An einem Stand auf dem Heinrich-Hein-Platz können sich Freiwillige mit Handschuhen und kleinen Eimern ausrüsten und dann zum Kippensammeln in die Altstadt aufbrechen.

Die gesammelten Zigaretten landen dann in einer knapp 1,50 Meter hohen Plexiglassäule. Eine aufgeklebte Skala zeigt die Zahl der gesammelten Stummel an. Zu Beginn am Freitagmorgen sind es bereits 40.000. „Die haben wir auf der Rheinkirmes gesammelt“, erklärt Umbach.