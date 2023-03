Düsseldorf Die Altstadt soll trotz des laufenden Streiks nicht vermüllen

Altstadt · So dramatisch wie von der Gewerkschaft angekündigt, wird die Lage in der Altstadt aller Voraussicht nach nicht. Einige Wirte kündigten an, ihren Müll selbst beseitigen zu wollen.

09.03.2023, 17:45 Uhr

Blick in die Bolkerstraße am Donnerstagnachmittag: Der Mülleimer ist geleert. Foto: Brigitte Pavetic

Am Dienstag wurden große Befürchtungen geweckt. Die Gewerkschaft Verdi kündigte im Rahmen des Tarifstreits im öffentlichen Dienst einen dreitägigen Warnstreik bei der Müllabfuhr an. Der Ausstand von Donnerstag bis Samstag werde erhebliche Auswirkungen vor allem auf die Altstadt haben, hieß es. Es könne chaotische Zustände geben. Auch die Straßenreinigung sei betroffen, bestätigte am Donnerstag Stephanie Peifer, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Düssel-Rhein-Wupper.