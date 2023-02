Im Zentrum von Düsseldorf Müll und Unfall bei Baustelle am Kö-Bogen

Baustellen mitten in der Innenstadt sind eine logistische Herausforderung. Das kann derzeit an der Königsallee beobachtet werden, wo die ehemaligen großen Banken Commerzbank und HSBC Trinkaus teilabgerissen werden. Während dies zwar mit einigen Absperrungen einhergeht, achten die Betreiber der Baustellen jedoch auf Sauberkeit und möglichst geringe Beeinträchtigung der Öffentlichkeit. Am Kö-Bogen ist das anders. Dort gestattet oder duldet die Stadt seit Monaten Handwerkern, ihre Fahrzeuge im Hofgartenbereich zu parken. Zudem wird dort haufenweise Müll gelagert, der an dieser exponierten Stelle wahrlich keine Augenweide ist. Jetzt wurde dort auch eine der Kö-Leuchten angefahren.