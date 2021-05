Stadtsauberkeit in Düsseldorf : Sträucher am Frankenplatz sind voller Unrat

Sträucher am Frankenplatz sind voller Unrat

Stadtsauberkeit in Düsseldorf

Düsseldorf Die Stadt hatte die Anlage auf Anregung der SPD grundgereinigt. Doch das Gebüsch neben dem Spielplatz blieb vermüllt. Moira Obendorf fordert jetzt, dass nachgebessert wird.

So richtig zufrieden ist Moira Obendorf, zweite stellvertretende Bezirksbürgermeisterin im Stadtbezirk 1, mit dem Ergebnis noch nicht. Ihre Fraktion hatte im März darum gebeten, dass der Frankenplatz gründlich gereinigt wird, weil es immer wieder Beschwerden aus der Nachbarschaft gab. Neben Hundekotbeuteln und Verpackungen lägen auch Schnapsflaschen und Kleidungsstücke herum, die teilweise über Monate nicht entfernt werden, schrieb Obendorf in ihrem Antrag. Kurze Zeit später hatte die Stadt die Grünanlage an der Roßstraße grundreinigen lassen.