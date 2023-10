Startschuss am 27. Oktober Was die „MTV Music Week“ in Düsseldorf bieten wird

Dieses Jubiläum steht auch im Fokus der Music Week, die am 27. Oktober beginnt und mit 62 Veranstaltungen an über 30 Orten ein breites Programm verspricht. Der offizielle Startschuss findet dabei am Freitag um 16 Uhr im „5P Style Restaurant“ auf der Kiefernstraße statt, wo bei „Roots of Hip Hop“ die Historie und die Anfänge der Musikrichtung in der rheinischen Metropole im Rahmen einer Fotoaustellung gezeigt werden, begleitet von einer Live-Performance der beiden namhaften Lokalkünstler Soulside Collective und Habesha. „In Düsseldorf gab es schon früh einige Begegnungsstätten, wo Hip-Hop-Sessions stattfanden“, erinnert sich Rapper Haben „Habesha“ Tesfai. „Weil die Graffiti-Szene hier so groß war.“