Konzerte, Partys und Kultur „Clubbing“ ist das Motto der „MTV Music Week 2024“ in Düsseldorf

Eine zentrale Rolle spielen renommierte Veranstaltungsorte in Düsseldorf. So nimmt der international bekannte Club Salon des Amateurs am Grabbeplatz ebenso an der MTV Music Week teil wie das Cube in der Altstadt oder die Bar Lola. An vielen weiteren Locations wird es Veranstaltungen geben – das Theatermuseum im Hofgarten lädt etwa zu einer Spezialausgabe des „Schnickschnack Poetry Slam“ (7. November ab 19.30 Uhr) ein.