MTV EMAs in Düsseldorf : Fans hoffen auf Adele und Ed Sheeran

Auch Ed Sheeran gehört zu den Nominierten. Foto: dpa/Vianney Le Caer

Düsseldorf In knapp einem Monat finden die MTV Europe Music Awards in Düsseldorf statt. Denkbar ist, dass auch Taylor Swift, Beyoncé, Harry Styles, Nicki Minaj und Billie Eilish anreisen werden.

Am 13. November gehen die MTV Europe Music Awards (EMA) in Düsseldorf über die Bühne. Wer sich eine Hoffnung auf die Auszeichnung machen darf, hat der Sender am Mittwoch bekanntgegeben.

Nicht nur ein Wochenende, gleich eine ganze Woche soll im Zeichen der Musik und Stars stehen: Im Vorfeld der Preisverleihung im Dome sind Konzerte und andere Events in Vorbereitung, darunter eine Reihe von MTV-Veranstaltungen, wie bereits vor Kurzem bekannt wurde. Der Höhepunkt steht schon fest: Am Samstag vor der Preisverleihung am Sonntag soll es offenbar ein großes Freiluft-Konzert im Ehrenhof geben.

Viele Musikfans werden sich erinnern: Der Innenhof des Museumsgeländes war schon beim Gastspiel der Tour de France 2017 Ort eines umjubelten Auftritts – damals gab Kraftwerk dort ein Konzert. Damit knüpft MTV an die Abläufe vor der Corona-Zeit an. Im Jahr vor der Pandemie, 2019, hatte die Preisverleihung im spanischen Sevilla gastiert. Dort gab es auf einem zentralen Platz eine Reihe von Auftritten namhafter Bands. Den Abschluss bildete die US-Punkband Green Day, die vor 10.000 Besuchern auftrat. Die „MTV Music Week“ soll vom 5. bis 12. November stattfinden. Auch die lokale Kunst- und Kulturszene soll sich präsentieren.

Welche der internationalen Top-Stars in Düsseldorf zu erleben sein werden, kann MTV aktuell noch nicht sagen. „Theoretisch ist es aber möglich, dass alle der Nominierten auch bei den MTV EMAs auftreten werden“, sagt die Sprecherin.

Die MTV Europe Music Awards bringen viel Aufmerksamkeit mit sich. Die Preise – kurz EMAs genannt – gehen an die größten Stars der Musikwelt, die Verleihung wird weltweit über Fernsehen (in mehr als 170 Länder) und Internet übertragen und erreichen rund eine Milliarde Zuschauer. Hinzu kommt ein enormer Werbewert in Form von Berichten und Artikeln. 7000 zählten die Veranstalter für die Show in Budapest im vergangenen Jahr und rechneten einen Werbewert von 32 Millionen US-Dollar hoch.

International führt Harry Styles das Rennen mit sieben Nominierungen an, darunter für „Best Artist“, „Best Song“ und „Best Video“. Taylor Swift folgt dicht dahinter mit sechs Nominierungen, unter anderem für „Best Artist“, „Best Pop“ sowie in der neuen EMA-Kategorie „Best Longform Video“. Nicki Minaj und Rosalia erhalten jeweils fünf Nominierungen, darunter für die Kategorien „Best Song“ und „Best Artist“. Sehnsüchte bei einigen Musikfans dürfte auch diese Tatsache hier wecken: Adele und Beyoncé sind ebenfalls in der Kategorie „Best Artist“ im Rennen, dazu etwa Billie Eilish, Doja Cat und Lizzo in der Kategorie „Best Pop“.

Über eine Nominierung als „Best German Act“ dürfen sich Badmómzjay, Kontra K, Giant Rooks, Leony und Nina Chuba freuen. Dabei handelt es sich um die Vergabe des ersten Awards im Rahmen der MTV EMAs in der Landeshauptstadt, wie eine Sprecherin auf Nachfrage sagte. Sie findet am 11. November – also zwei Tage vor dem Riesenspektakel im Dome – in der Nachtresidenz statt. Auch dieses Land wird explizit bedacht: In der Kategorie „Best Swiss Act” sind Faber, Loredana, Marius Bear sowie Patent Ochsner und Priya Ragu nominiert.

Die MTV EMAs 2022 finden erstmals in Düsseldorf im PSD Bank Dome statt. Es ist das sechste Mal, dass die Musikveranstaltung in Deutschland residiert. Die EMAs werden am 13. November live auf MTV in mehr als 170 Länder übertragen.

Wer die Awards in der Landeshauptstadt in Empfang nehmen darf, entscheiden die Fans. Ab sofort kann bis zum 9. November auf www.mtvema.com abgestimmt werden.

Die EMAs wurden 1994 als Gegenstück zu den US-amerikanischen MTV Video Music Awards (VMA) eingeführt. Zu den Top-Stars 2021 in Budapest zählte unter anderen der Sänger Ed Sheeran. Auch BTS, Doja Cat, Saweetie, David Guetta und Nicki Minaj erhielten im Vorjahr den begehrten Musik-Award in der ungarischen Hauptstadt.

(csr/bpa)