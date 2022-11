Musikshow in Düsseldorf : Auch diese Stars treten bei den MTV-Awards auf

Die Band One Republic tritt am 13. November im Dome auf. Foto: Universal Music

Düsseldorf Der Countdown läuft: Am Freitag startet die MTV Music Week und eine Woche später treten die großen Stars bei der Vergabe der MTV EMAs auf. Nun stehen weitere Künstler fest.

Die berühmte Band One Republic wird bei der Show zur Vergabe der MTV Europe Music Awards (EMA) am 13. November (Sonntag) im Dome in Düsseldorf auftreten. Außerdem zum Line-up gehören laut MTV Stormzy, Gayle, Kalush Orchestra, Spinall, Äyanna und Nasty C.