Show im November : Was Sie zu den MTV EMA in Düsseldorf wissen müssen

Foto: Wolfgang Harste 10 Bilder Diese Stars sind bei den MTV European Music Awards 2022 nominiert

Düsseldorf Am 13. November findet mit den MTV Europe Music Awards eines der weltweit wichtigsten Musikevents in Düsseldorf statt. Welche Stars treten auf, wer modriert die Show, gibt es noch Tickets? Alles, was rund um die Show wichtig ist, erfahren Sie hier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wann gehen die MTV Europe Music Awards in Düsseldorf über die Bühne?

Die MTV EMAs 2022 finden am 13. November 2022 im PSD Bank Dome in Rath statt. Es ist das sechste Mal, dass die Musikveranstaltung in Deutschland residiert.

Wo kann man die MTV EMA sehen?

Natürlich erst einmal live in Düsseldorf auf der Bühne. Zudem überträgt MTV das Spektakel aber auch in 170 Länder. Außerdem ist es auf Pluto TV und Comedy Central in Deutschland zu sehen.

Gibt es noch Tickets für die MTV EMA?

Die Eintrittskarten waren direkt am Tag des Vorverkaufstarts vergriffen. Am Wochenende vor der Show (4. bis 6. November) können Fans aber noch 2000 Karten gewinnen. Dazu müssen sie im Dome 60 Sekunden auf der Bühne etwas vorführen. Weitere Infos dazu finden Sie hier.

Kennen Sie schon unseren Düsseldorf-Podcast Rheinpegel? Diesmal: Wie der neue Takt der Rheinbahn aussehen soll. Wieso es mehr 30er-Zonen gibt. Und wie immer mehr Cafés auf Instagrammability setzen. Jetzt hören: Den Rheinpegel finden Sie auch in Ihrer Podcast-App. Einfach hier klicken!

Welche Stars treten während der Show in Düsseldorf auf?

Bislang hat MTV erst sechs Namen durchsickern lassen. Das sind: Ava Max, Bebe Rexha, David Guetta, Gorillaz, Lewis Capaldi und Muse. Weitere sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Weitere Infos dazu finden sie hier.

Wer moderiert die MTV EMA in Düsseldorf?

Auch das ist erst seit ein paar Tagen bekannt, dafür sind die Namen umso glamouröser. Rita Ora und Taika Waititi werden die Show präsentieren. Die Sängerin Rita Ora gilt als Superstar (zehn Milliarden weltweite Streams) in der Musikbranche und landete mit „How We Do (Party)“, „Your Song“, „Anywhere“ und „Let You Love Me“ große Charterfolge. Taika Waititi aus Neuseeland ist prämierter Autor, Comedian, Regisseur und Schauspieler. Für seinen Spielfilm „Jojo Rabbit“ erhielt er 2020 den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch. Er gewann zudem einen Grammy Award für die Produktion des dazugehörigen Soundtracks.

Wer gewinnt die MTV EMA 2022?

Das ist bis zum Beginn der Show nicht bekannt. Noch bis 9. November um 23.59 Uhr können Fans auf www.mtvema.com für ihre Favoriten in 17 Kategorien abstimmen, darunter „Bester Song“, „Bester Künstler“, „Beste Kollaboration“ und die beiden neuen Kategorien „Bestes Longform Video“ und „Beste Metaverse Performance“.

Wo haben die ersten MTV EMA stattgefunden?

Das erste Mal gingen die EMA 1994 in Berlin über die Bühne. Danach kehrten sie noch viermal nach Deutschland zurück: 2001 Frankfurt, 2007 München, 2009 Berlin, 2012 Frankfurt - und nun finden sie zum sechsten Mal hierzulande statt, in Düsseldorf.

Welche Künstler haben die meisten EMA Awards gewonnen?

Justin Bieber hat 21 Auszeichnungen bekommen, Eminem 16, One Direction und Lady Gaga je zwölf, Linkin Park und BTS je zehn, 30 Seconds To Mars neun, Britney Spears und Dima Bilan je acht.

(csr)