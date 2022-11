Nsikayesizwe David Ngcobo, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Nasty C ist ein mehrfach preisgekrönter südafrikanischer Rapper. Sein rekordverdächtiges zweites Album "Strings and Bling" wurde mit Doppelplatin ausgezeichnet und über 90 Millionen Mal gestreamt. Das Album brachte mit "King", "Jungle", "Strings And Bling" und "SMA" vier Multi-Platin-Singles hervor, sowie sechs Platin-Schallplatten und sieben weitere Schallplatten aus dem Album, die mit Gold ausgezeichnet wurden. Sein internationaler Erfolg erreichte in den letzten Jahren mit der Veröffentlichung seines Dokumentarfilms Zulu Man in Japan und der Veröffentlichung seines dritten Albums "Zulu Man With Some Power" einen Höhepunkt. Derzeit arbeitet Nasty C an seinem vierten Studioalbum.