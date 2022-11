MTV Awards in Düsseldorf : Partystimmung vor der Nachtresidenz

Dagi Bee behandelt in ihren Videos vor allem Themen, die sich um Styling und Mode drehen. In die Nachtresi kam sie mit ihrem Mann Eugen Kazakov. Foto: Brigitte Pacetic

Düsseldorf Am Freitagabend rollte der Musiksender MTV den schwarzen Teppich für Künstlerinnen und Künstler aus, die hierzulande große Erfolge feiern. Im Club fand die Show rund um die Vergabe für die „German Acts“ statt.

Der Countdown läuft, am Sonntag werden im Dome in Rath die MTV Europe Music Awards (EMAs) vergeben. Während die Spekulationen um einen oder mehrere Superstars für diese Show auf Hochtouren laufen, fand am Freitagabend schon einmal ein anderes Highlight in der Landeshauptstadt statt: In der Diskothek Nachtresidenz in der Innenstadt ehrte der Musiksender schon einmal herausragende „German Acts“ und damit deutsche Künstler mit einem Award.

Auf der Gästeliste standen: Riccardo Simonetti (Influencer), Dagi Bee und Eugen Kazakov (Ehepaar und beide sehr erfolgreiche Influencer), Model Anna Hiltrop, Basketballer Kevin Bryant, Sänger und TikTok-Star Lukas Rieger.

Trotz schon recht winterlicher Temperaturen um die zehn Grad war die Stimmung vor der Nachtresidenz bestens. Viele Fans hatten sich rund um den angesagten Club versammelt. Neugierig blickten die Musikfans auf die Künstler, die für die Fotografen posierten. Gegen 21 Uhr sollte in der Nachtresi die Show beginnen, danach war noch eine After-Show-Party geplant. Vorjahressiegerin Badmómzjay (Jordie Napieray) war erneut als Best German Act nominiert. Auch Nina Chuba (Nina Kaiser) war in der engeren Wahl – wie auch Deutschrapper Kontra K (Maximilian Diehn). Auch im Rennen: Newcomerin Leony und Giant Rooks – eine Band aus Hamm.

Indes gab MTV am Freitag auch bekannt, dass der Sender am Sonntag drei ukrainische Frauen mit dem „Generation Change Award“ ehren will. Die Preisträgerinnen wurden in Zusammenarbeit mit Choose Love, einer führenden Hilfsorganisation für humanitäre Hilfe für Geflüchtete, ausgewählt: Lina Deshvar, Anna Kutova und Anfisa Yakovinad.

Die EMAs werden am Sonntag live auf MTV in mehr als 170 Ländern sowie auf Pluto TV und Comedy Central übertragen – auch die Sängerin Rita Ora wird moderieren. Die Pre-Show beginnt um 20 Uhr, die Show um 21 Uhr. Auch am Samstag ist ein Top-Act in Düsseldorf geplant – in der Tonhalle tritt die mit einem Grammy und mehreren EMAs ausgezeichnete Band Gorillaz als Headliner der MTV World Stage Düsseldorf auf.