Ausflugsschiff bei Ebay versteigert : Vier Kölner kaufen die Stadt Düsseldorf

Die MS Stadt Düsseldorf bei einem Wendemanöver im Hafen. (Archiv 2012) Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Das hätte man sich für einen schlechten Film nicht besser ausdenken können: Vier Kölner kaufen die Stadt Düsseldorf. Natürlich nicht wirklich die Stadt, aber das Fahrgastschiff MS Stadt Düsseldorf - und das auch noch für einen Schnäppchenpreis.

Seit Jahrzehnten fahren die Schiffe der Weißen Flotte in Düsseldorf auf dem Rhein. In der Corona-Krise sank die Zahl der Fahrgäste aber dramatisch ab. Das Unternehmen musste sich schweren Herzens von einem seiner vier Schiffe trennen.

So wurde die MS Stadt Düsseldorf bei Ebay in einer Auktion zum Verkauf angeboten. Am Freitag noch hatte Simone Küffner, dessen Familie die Weiße Flotte gehört, die Hoffnung geäußert, rund 400.000 Euro für das Schiff erlösen zu können. Da stand das höchste Gebot bei rund 31.000 Euro.

Die Auktion endete am Samstag. Verkauft wurde das Schiff für 75.050 Euro, was man aufgrund der Erwartungen wohl als Schnäppchen bezeichnen darf. Dem Ganzen die Krone setzt auf, was die „Bild“-Zeitung am Montag berichtet: Käufer der MS Stadt Düsseldorf sind vier Kölner.

Man sei überglücklich, den Zuschlag bekommen zu haben, sagte einer der auf seine Anonymität bedachten Käufer gegenüber der Zeitung. Sie würden jetzt alles für die Ankunft der MS Stadt Düsseldorf in der Domstadt vorbereiten. „Was genau wir mit dem Schiff machen, wissen wir aber noch nicht.“

Das 1970 auf der Ruhrort Schiffswerft gebaute Boot hat einen 1020 PS starken Motor von MAN aus dem Jahr 1986. 2017 wurde er für 100.000 Euro generalüberholt. Das Schiff kann bis zu 250 Menschen befördern.

Die vier Kölner bekommen das Schiff mit vollständiger Bestuhlung, Tischen, Sonnensegeln, einem Beiboot sowie Thekenanlagen. Außerdem werden sie ausführlich in die Technik eingewiesen. Das Schiff ist vollgetankt, kann also nach der Übergabe direkt flussaufwärts in Richtung Köln losfahren.

Die Weiße Flotte bietet in diesem Jahr nur ein eingeschränktes Programm an. Panoramatouren und Ausflugsfahrten nach Kaiserswerth werden durchgeführt, Fahrten nach Duisburg und Zons müssen in der Corona-Saison ausfallen.

(csr)