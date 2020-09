Nach Ebay-Auktion : MS Stadt Düsseldorf bekommt in Köln einen neuen Namen

Düsseldorf Vor zwei Wochen ging der Ausflugsdampfer für rund 75.000 Euro bei Ebay an einen bislang unbekannten Käufer. Vier Kölner wollen aus der MS Stadt Düsseldorf nun die MS „Schang“ Jülich machen. Einen Anleger für das Schiff suchen sie noch.

Die MS Stadt Düsseldorf gehörte bislang zur Weißen Flotte Düsseldorf-Duisburg. „Ob die MS Schang Jülich in Köln auf dem Rhein wirklich fahren wird, werden wir sehen. Es wird nicht einfach sein, einen geeigneten Anleger zu finden und die bestehenden Unternehmen machen in der Tendenz eher ungerne Platz. Das ist für uns aber generell in Ordnung, wir können uns auch eine gastronomische Nutzung in einem der Häfen oder etwas außerhalb vorstellen“, schreibt Rabe auf Facebook weiter. Auch wann es losgeht, stehe noch nicht fest: „Wir geben rechtzeitig zur Schiffstaufe Bescheid.“