Neuss-Düsseldorfer Häfen : MS Poseidon ersetzt viele Lkw-Fahrten am Hafen

MS Poseidon ersetzt viele Lkw-Fahrten am Hafen

Düsseldorf Das Gütermotorschiff soll für Warentransporte in Neuss und Düsseldorf eingesetzt werden. Das verkürzt nicht nur die Transportzeiten, sondern trägt auch zum Umweltschutz bei.

Der Hafenbetreiber RheinCargo GmbH will an den Neuss-Düsseldorfer Häfen künftig einen besonderen Taxi-Service anbieten. Das Schiff MS Poseidon wird Waren innerhalb der Häfen transportieren, die bislang mit einem Lkw verteilt werden mussten. Das sorgt für weniger Lkw-Verkehr und soll so auch zum Umweltschutz beitragen. Immerhin spart eine Fahrt des Schiffs rund 30 Lkw-Fahrten ein; der Diesel-Verbrauch pro Container ist auf dem Wasserweg deutlich geringer.